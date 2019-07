Studenti del 'Mattioli' incontrano il Ministro della Difesa e i vertici dell'Aeronautica Militare

Studenti del Liceo Scientifico Mattioli Vasto hanno incontrato il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, i Sottosegretari Tofalo e Volpi, i Capi di Stato Maggiore di Difesa e Aeronautica Generali Vecciarelli e Rosso, gli alti comandi Aeronautica Militare Generali Candotti, Fantuzzi e Colagrande, il cosmonauta Walter Villadei e tanti altri autorevoli relatori, giovedì 25 luglio a Roma a Palazzo Aeronautica, partecipando al workshop su Aeronautica Militare Difesa Collettiva.

E durante il seminario, Ministro, vertici AM e relatori, ringraziandoli e ammirandoli per la loro partecipazione, nei discorsi si rivolgevano in particolare proprio agli studenti, intervenuti da varie scuole e università.

In accordo col dirigente scolastico Maria Grazia Angelini, accompagnati dal professore di matematica e fisica Evasio Catalano e dal Segretario AAA Vasto Roberto Bruno con delegazione soci AAA Giuseppe e Chiara Cicchini e Davide Di Cicco, studenti vastesi come Corrado Sambrotta e Vincenzo Squadrone, oltre agli ottimi risultati nelle materie del diploma liceo scientifico appena conseguito, hanno dimostrato di sapersi avvicinare e dialogare con interesse e maturità con le realtà dell'amministrazione dello Stato, dei Ministeri e nello specifico con la componente Aeronautica della Difesa della Repubblica Italiana. E già come per il Simposio Internazionale sull'Ipersonico a cui i due studenti parteciparono, questi incontri mettono in luce l'importanza di quanto possano facilmente interloquire e interagire Stato e giovani, in questo specifico appuntamento nell'ambito aerospazio, in un'ottica di avvicinamento di generazioni e quindi di visione d'insieme del Paese, Paese anche proiettato nei rapporti con l'Unione Europea e la comunità internazionale, proprio attraverso l'Aeronautica Militare Italiana.

Parte di un percorso di incontri su ruoli e funzioni della Difesa della Repubblica Italiana su Presidente della Repubblica, Consiglio Supremo Difesa, Parlamento, Governo, Ministro, Sottosegretari, Capi di Stato Maggiore, questo workshop ha approfondito della Difesa la componente Aeronautica, illustrando assetti, compiti e sfide per il futuro, dei tre alti comandi tecnico/operativi AM quali Squadra Aerea, Logistico e Scuole.

L'AAA Vasto ha ringraziato l'Aeronautica perché, sia durante gli intercorsi precedenti il workshop che durante lo stesso, l'Arma Azzurra ha mostrato costante attenzione, rispetto e fiducia verso i giovani studenti, la loro formazione e il loro futuro, coinvolgendoli e mettendo a loro disposizione gli alti esempi formativi di peculiarità ed eccellenze AM come elevata operatività, gestione scenari complessi e dinamici, addestramento continuo, tecnologie avanzate, cyber security, motivazione, condivisione di idee per favorire ispirazione, creatività, innovazione e cambiamento, prontezza ed efficacia, flessibilità, lungimirante progettualità, integrazione interforze internazionali, addestramento volo, ricerca e soccorso, trasporto sanitario, pilotaggio remoto, studio e ricerca aerospaziale, logistica avanzata, meteorologia, potere aereo, sorveglianza, consapevolezza delle situazioni, mobilità, capacità di difesa aerea, ingaggio di precisione. In estrema sintesi di seguito alcuni cenni su reparti e ambiti dei tre alti comandi presentati: SQUADRA AEREA: operazioni aeree, forze da combattimento difesa/attacco/ricognizione, forze di supporto e speciali, proiezione e protezione, ricerca e soccorso, operazioni speciali, Intelligence Surveillance Target Acquisition e Reconnaisance and Electronic Warfare, meteorologia, climatologia, geotopografica, controllo spazio aereo, supporto guerra elettronica. Logistico: poligono sperimentale, centro sperimentale volo sperimentazioni, test, collaudi aerei/velivoli, software, ingegneria aerospazio, armamento/contromisure, materiali aerospaziali, medicina aerospaziale, commissariato e amministrazione, supporti tecnico operativi aeromobili, armamento, avionica, comando e controllo, comunicazioni e telematica, sanitario, infrastrutture, supporti. SCUOLE: aerocooperazione, accademia, aviation english, istituto scienze militari, scuole Douhet, marescialli, specialisti, volontari, centro selezione, volo a vela, cultura aeronautica, brevetti pilota d'aeroplano e pilota militare, scuola elicotteri, addestramento equipaggi. Il workshop si è concluso con la visita alle sale storiche di Palazzo Aeronautica.



(Segreteria AAA Vasto)