'Festa del Cacciatore', la soddisfazione di Nicola Molino

Si è svolta domenica 21 luglio, a Montenero di Bisaccia, la sesta edizione della Festa del Cacciatore, con appuntamento in contrada Montebello, all’agriturismo “Antica Torre”, dove gli appassionati dell’attività venatoria si sono riuniti per discutere di varie tematiche inerenti la natura consumando il pranzo in allegria.

Nell’occasione si è anche svolta una gara di tiro a volo suddivisa in due categorie: cacciatori e tiratori. Fra i cacciatori successo di Angelo Vennitti, davanti a Fabio Molino e Antonio Luzi. Poi Enzo Chioditti, Giuseppe Ciccotosto e Gaetano Del Borrello. Fra i tiratori affermazione di Pietro Chinni, davanti a Giancarlo Travaglini e Andrea Lavinin. Da segnalare che il già campione Juniores Fabio Molino si è distinto tra i cacciatori conquistando la medaglia d’argento.

“È stata un’occasione meravigliosa per la nostra comunità per stare insieme, divertirsi e discutere di tematiche che interessano il nostro territorio” ha detto Nicola Molino, consigliere nazionale dell’associazione “Caccia sviluppo e territorio” che ha proseguito annunciando che “prossimamente ci sarà un’ulteriore iniziativa per discutere, in particolare, della problematica dei cinghiali, argomento che tiene sotto pressione migliaia di cittadini, agricoltori e automobilisti del nostro territorio. La nostra associazione intende formulare una sua proposta da portare all’attenzione degli Enti competenti, per portare il nostro contributo a sostegno della collettività”.