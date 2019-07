Campo Azzurro Lions e giovani 'Ambasciatori di Vasto nel mondo'

Tradizionale appuntamento per il Lions Club Vasto Host che, come accade da diversi anni, ha ospitato una decina di giovani provenienti da diversi paesi del mondo (Brasile, Canada, Messico, Stati Uniti, Austria, Estonia, Finlandia, Germania, Turchia), partecipanti al programma internazionale di campi e scambi giovanili Lions , Youth Camp and Exchange 2019 (YCE).

La novità importante dell’incontro di quest’anno, realizzatasi grazie alla sensibilità e disponibilità dell’assessore all’Istruzione Anna Bosco, è consistita nella firma di una convenzione pluriennale tra il Comune di Vasto e il Campo Azzurro Lions “Giovanni Dallari” di Tortoreto Lido, rappresentato dal Lion Massimiliano Reginaldi, direttore del campo ed Officer del Distretto 108°. Tale convenzione consentirà di adottare iniziative mirate a promuovere la storia, la cultura e la conoscenza della nostra città attraverso gli stessi giovani visitatori, che rinnovandosi ogni anno, diventano “Ambasciatori di Vasto nel mondo".

Oltre alla consueta ospitalità offerta come sempre presso il parco acquatico di Aqualand, i giovani del Campo Azzurro Lions, accompagnati dal presidente del Club Vasto Host, Piero Uva, dal segretario Pietro Grassi, officer distrettuale agli Scambi giovanili per la 5a-6a-7a Circoscrizione, da Enzo Piccirilli, ex officer distrettuale per il Campo Azzurro e da Marco Matteo Leone, past segretario, quest’anno, per la prima volta, sono stati ricevuti dal vice sindaco ed assessore alla Cultura del Comune di Vasto, Giuseppe Forte e dall’assessore all’Istruzione Anna Bosco.



Dopo un breve giro per la città che ha permesso ai ragazzi di ammirare lo splendido panorama del golfo e di visitare i principali edifici storici della città, presso la sede dei Musei civici di Palazzo d’Avalos, èstata infine siglata la convenzione Comune-Campo Azzurro distrettuale Lions.

Questo service, insieme a molti altri rivolti al mondo dei giovani, è una delle risposte con cui i Lions intendono alimentare i valori di amicizia e di comprensione fra i popoli del mondo, valori che custodiscono nel loro cuore,cercando di concretizzarli con le loro attività sociali.