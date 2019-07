Raccolta occhiali usati, tanta generosità

Quello della vista è forse il senso che prima di tutti gli altri ci mette in contatto con il mondo, permettendo di apprezzarne le forme ed i colori. Gli occhi però possono essere colpiti da numerose malattie che compromettono in maniera più o meno grave la capacità di vedere.

Nel mondo occidentale questi problemi possono essere facilmente risolti attraverso visite oculistiche e l’utilizzo di occhiali e lenti correttive, così non è purtroppo nei Paesi più poveri del nostro pianeta dove la carenza di risorse economiche e sociali impedisce a migliaia di persone di accedere a semplici strumenti come gli occhiali da vista per riacquistare una propria autonomia personale nonché in molti casi la speranza di un lavoro.

I Lions sono da sempre sensibili a questo tema e come consuetudine anche per l’anno sociale 2018-2019 appena concluso, il Lions Club Vasto New Century ha lanciato la raccolta degli occhiali usati. Il risultato è stato anche quest’anno notevole: sono stati raccolte quasi 500 paia di occhiali che saranno redistribuite tra le popolazioni più bisognose.

Un doveroso ringraziamento va fatto quindi alla popolazione di Vasto e Casalbordino che con un gesto cosi semplice permettono a centinaia di persone di continuare a vedere ma soprattutto il Lions Club Vasto New Century esprime tutta la sua gratitudine nei confronti delle strutture che si sono rese disponibili come punti di raccolta: la farmacia Giovannelli, la parafarmacia Mucci, la scuola primaria Incoronata, la parrocchia di San Marco Evangelista, l’ottica Romagnoli per la città di Vasto e l’ottica Occhio Clinico per la città di Casalbordino.