Lions Club Vasto New Century: Danilo Bolognese è il nuovo presidente

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Nella splendida cornice dell’hotel Acquario a Vasto Marina, si è svolto il tradizionale passaggio di consegne tra l’ormai past president Annalisa Bolognese e il nuovo presidente del Lions Club Vasto New Century, Danilo Bolognese.

Il tocco della campana ha dato inizio alla Charter che dopo i saluti di rito, alla presenza del governatore distrettuale Maurizio Berlati e del suo incoming Tommaso Dragani, è stata caratterizzata dalla presentazione di tre nuove socie: Erika De Cristofaro, Alessandra Petrucci e Silvana Santilli, quest’ultima per il club satellite di Casalbordino. Si è poi svolto l’emozionante momento della consegna del cane guida, uno splendido labrador di nome Alvin al signor Domenico Di Florio, quindi Annalisa Bolognese ha consegnato nelle mani dell’assessore all’Istruzione del comune di Vasto, Anna Bosco, il kit per l’insonorizzazione della classe della scuola dell’infanzia G. Spataro che a settembre sarà frequentata dal piccolo Giuseppe, portatore di impianto cocleare.

Il Past president ha voluto infine fare un bilancio dell’anno sociale appena trascorso con un toccante discorso e facendo scorrere in un video le immagini dei tanti e riuscitissimi service svolti nell’anno 2018-2019. In particolare l’impegno profuso dal New Century nella sensibilizzazione alla prevenzione e alla cura del diabete vale al club un importante riconoscimento a livello distrettuale conferito dal governatore Berlati al past president Guido Giangiacomo.

La cerimonia si conclude con lo scambio del martelletto tra il presidente uscente e Danilo Bolognese che confessa di provare “un misto di euforia e timore” e invita i soci ad affrontare il nuovo anno sociale secondo l’insegnamento di San Francesco “quando dice di iniziare col fare ciò che è necessario poi ciò che è possibile e all’improvviso ci sorprenderemo a fare l’impossibile”. Il neopresidente ha provveduto quindi all’annuncio dei membri del nuovo direttivo:

Presidente di Club Danilo Bolognese

Primo Vicepresidente di Club Gianni Cialone

Secondo Vicepresidente di Club Diego Russo

Segretario di Club Ludovico Iasci

Tesoriere di Club Luciano Tilli

Presidente di Comitato Soci Luca De Carolis

Presidente di Comitato Service Paolo Affaldani

Presidente Marketing e Comunicazione di Club Sarah Pelliccia

Immediato Past President di Club Annalisa Bolognese

Intermediario con il satellite di Club Guido Giangiacomo

Presidente del Club satellite di Casalbordino Daniele Antonelli

Lions Cerimoniere Antonella Pompa

Lions Censore Giandomenico Bassi

Coordinatore LCIF di Club Michele Celenza

Consigliere Nicola Iasci

Consigliere Alessio Sallese

Consigliere Tommaso Boschetti

Consigliere Daniela Di Salvo