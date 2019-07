Festival dell'Artigianato creativo, doppio appuntamento

Doppio appuntamento per la terza edizione del Festival dell'Artigianato Creativo.

Organizzato in collaborazione tra la Pro Loco di San Salvo e la Pro Loco “Città del Vasto”, la terza edizione del Festival vedrà due appuntamenti: il primo, sabato 6 luglio sul lungomare Cristoforo Colombo a San Salvo Marina; il secondo, domenica 7 luglio in piazza Rossetti a Vasto.

Il doppio evento, che vede il patrocinio sia del Comune di San Salvo che del Comune della Città del Vasto, ha lo scopo di promuovere e incoraggiare le arti manuali e la creatività dell'artigianato con l'esposizioni del fatto a mano con tecniche tradizionali e innovative.

Nelle due aree espositive del Festival, che avrà inizio dalle ore 16 fino alla mezzanotte di entrambi i giorni, oltre agli espositori, vedranno la presenza di diversi laboratori creativi: - "Per fare un gioco" proveniente da Roma, un laboratorio pittorico su animali di cartapesta aperto a tutti i bambini gratuitamente; - “Flash Crochet”, ovvero la gara dell'uncinetto più veloce fra appassionate, con premio finale per ogni data, organizzato dall'Arte del Saper Fare della Pro Loco San Salvo; - Workshop per grandi e bambini realizzato dalla “Tela di Penelope”, per imparare a realizzare le rose giganti di carta. - Esposizione dello “Yarn Boombing” ovvero dello Street Art dell'Uncinetto a cura delle signore di Trivento del "Un filo che unisce" - Scenografie particolari di cornici creative realizzate dalle signore di “Artigianando con Tuttogusto” della Pro Loco San Salvo.

Per aderire come espositore sono rimasti ancora pochi giorni, per info e prenotazioni per stand, gara e corsi woorkshop chiamare il numero: 389.8936536 – email: prolocovasto@gmail.com, prolocosansalvo@gmail.com.