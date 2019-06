'E... state Nonni', serie di iniziative dell'associazione 'San Paolo'

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il direttivo apre il via alla serie di iniziative ricreative che faranno parte della stagione “E... STATE NONNI” 2019, presso la nostra sede in Via Spataro, n. 10 /bis.

Sabato 29 Giugno, in occasione della festa di San Paolo, alle ore 15.30 si svolgerà un torneo di briscola e tressette con il tema “Il Rispetto”. La quota di partecipazione è di 1 euro a giocatore.

Ai primi classificati saranno consegnate delle coppe.

Le iscrizioni si apriranno oggi alle ore 15.00, alle quali possono partecipare anche parenti ed amici dei soci.

il Direttivo A.P.S.

Tel. 0873/ 30 13 68

e-mail : associazionesanpaolovasto@gmail.com