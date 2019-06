'Pensionati arruolati', la proposta dell'associazione 'San Paolo'

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Lettera aperta all'assessore ai Servizi sociali Lina Marchesani

Il gruppo di lavoro dell'Associazione Comunale di Promozione Sociale "San Paolo" di Vasto (A.P.S. Don Antonio di Francescomarino) propone all'Assessorato dei servizi Sociali un'idea, proposta già nel Comune di Pisa, come riporta l'inserto “Popotus” dell' Avvenire del 20 giugno 2019.

Questo progetto è basato sull'incaricare i pensionati tecnici a contribuire con i loro consigli nelle attività dell'amministrazione comunale.

Tra le attività: progettazione aree a verde, spazi pubblici, controlli sui lavori di manutenzione e gestione del traffico, etc...

Questo è possibile sfruttando le capacità professionali che hanno sviluppato durante la loro vita lavorativa. Crediamo che sia un progetto valido sia per l'amministrazione comunale che per il tempo libero degli anziani, inoltre di facile realizzazione e a costo zero.

Il piano d'azione ha anche lo scopo di prevenire il decadimento cognitivo, cioè la perdita o il peggioramento dovuti all'età, di memoria, linguaggio ed attenzione.