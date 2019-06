"Una città in musica", come partecipare

Un'iniziativa destinata ai giovani



Possono partecipare gruppi e singoli che si esibiscono con strumenti dal vivo o con basi.

Per la partecipazione:

Generalità dei candidati

Tre pezzi musicali, di cui almeno un inedito.

I supporti (cd, pendrive ecc..) rimarranno in possesso dell' organizzazione.

Tutti i diritti delle serata sono riservati all' organizzazione.

La selezione sarà fatta da una commissione qualificata di esperti professionisti del settore musicale.



Alla manifestazione saranno presenti ospiti d' onore di grande livello musicale esponenti della cultura nazionale.

Ai primi classificati sarà consegnato il premio “ADESSO” (Portale della Chiesa di San Pietro a Vasto), costituito da opere originali dello scultore e aver esposto a livello internazionale ottenendo riconodcimenti in Italia, in Europa e oltreoceano.



L' organizzazione garantirà il massimo sostegno tecnico e attraverso le registtrazioni verrà realizzato un CD i cui proventi verranno devoluti alla Caritas di Don Gianfranco Travaglini.

Saranno effetuate riprese televisive.

Sede dell' evento: Villetta Arco di Porta Nuova.



Ideatore della manifestazione: Basso Ritucci detto Lucio



Per ulteriori informazioni rivolgersi al signor Ritucci Basso, che svolge le funzioni di raccordo con il comitato organizzativo dell' A. P.S SAN PAOLO VASTO

I nfo: 0873.30.13.68

mail: associazionesanpaolovasto@ gmail.com