L'associazione San Paolo festeggia i soci di nome Antonio in onore del Santo

Con grande piacere il direttivo dell’Associazione di promozione sociale comunale San Paolo di Vasto tiene a comunicare che nella giornata di oggi, giovedì 13 giugno alle 16 riunirà tutti i suoi soci, familiari e amici per la festa di Sant'Antonio, in particolare a noi cara per i numerosissimi soci di nome “Antonio”.

I protagonisti della giornata sono musica, pizza, dolci e tanta amicizia.

Il tutto sarà allietato dai canti della “Band del Sorriso”, i cui componenti sono: Colanzi Domenico; Cedro Cesario, D’Adamo Tommaso; D’Adamo Filippo;, Franchella Domenico; Mariani Cesario e Rosati Giovanni.