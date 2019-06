Screening contro la sordità, appuntamento all'associazione 'Don Antonio Di Francescomarino'

Con immenso piacere l'Associazione Comunale “Don Antonio Di Francescomarino“ ringrazia il Lions Club Vasto Host e in modo particolare il presidente Avv. Gabriele D'Ugo insieme al Centro Amplifon di Vasto, per l' organizzazione di uno Screening gratuito dell'Udito, presso la nostra sede, in Via Spataro n.10/bis, il giorno mercoledì 12 giugno alle ore 16.

Ringraziamo in oltre la partecipazione della Dottoressa Olga Leone che effettuerà le visite.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.