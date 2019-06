'Il bambino e i suoi diritti', buoni riscontri per l'evento promosso dell'associazione "Io, mamma e papà"

Sabato 1 giugno a Palazzo d'Avalos si è svolto in occasione della giornata internazionale del bambino l'evento "Il bambino e i suoi diritti" promosso dall'Associazione "Io, mamma e papà".

Sono stati allestiti stand informativi ma anche attività ludiche e laboratoriali hanno caratterizzato questo evento.

Sono stati presi in considerazione diversi diritti del bambino. In primis si è dato spazio al "diritto alla vita" rappresentato dal personale sanitario dell'ospedale "San Pio" di Vasto, responsabile dott. Augusto Sardellone per poi seguire con tutti gli altri diritti. "Diritto alle coccole e alla protezione" rappresentato dalle insegnanti di massaggio infantile AIMI della regione Abruzzo, responsabile dott. Laura Ballon. "Diritto a non provare dolore" rappresentato dal dott. Antonino D'Ercole e dalla direttrice del polo didattico infermieristico di Vasto Università D'Annunzio dott. Luciana Potalivo. "Diritto a crescere con gioia ed allegria" Rappresentato dalla ONLUS Rico Claun dott. Rosaria Spagnuolo. "Diritto a crescere con sogni e fantasia" rappresentato dal mago AWAX. "Diritto a sapere e capire" rappresentato dalla rete "nati per leggere Abruzzo" dott. Nadia Guardiano e dal centro culturale Aldo Moro di San Salvo dott. Felicia Zulli. "Diritto a crescere in natura" a cura della dott. Roberta Del Borrello medico veterinario-educatrice cinofila. "Diritto all'espressione musicale" a cura della dott. Marilena La Palombara docente di musica specializzata in metodo "Gordon". "Diritto alla creatività" rappresentato dal centro culturale VastoScienza prof. Rosa Lo Sasso. "Diritto al mangiar sano" a cura della dott. Angela Moscufo, nutrizionista biologa.

L'associazione "io mamma e papà" ha promosso questo evento per portare l'attenzione e sio diritti dei bambini. Essendo un bambino un essere umano in evoluzione continua, ha bisogno di noi adulti affichè possa affrontare il percorso di crescita in modo armonico, tanti ancora i diritti da citare, afferma il presidente Marisa D'Alessandro. Con l'auspicio di riproporre l'evento, in modo da poter citare i diritti mancanti. Vogliamo ringraziare il sindaco Franesco Menna e gli assessori alla cultura Peppino forte e Irma Perrotti e tutti i loro collaboratori per la disponibilità e la cortesia nei nostri confronti. Un ringraziamento a tutti i rappresentanti dei diritti del bambino sopra citati per aver creduto in questo evento con un attenzione particolare a tutti gli allievi ed infermieri presenti nella promozione di ogni diritto in quanto la prevenzione è prima di tutto. Un ringraziamento a tutte le lettrici NPL volontarie per le letture svolte. Un ringraziamento a tutti i collaboratori Vasto Scienza per i laboratori di creatività, a tutti i collaboratori della Ricoclaun per i laboratori di gioco e allegria.

Chi volesse più informazioni sull'evento e le finalità promosse può contattarci tramite E-Mail: associazioneiomammaepapa@gmail.com oppure seguirci sulla pagina Facebook.