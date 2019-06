Simposio internazionale sul volo ipersonico: presenti studenti del 'Mattioli' e Arma Aeronautica Vasto

Il Liceo Scientifico 'Mattioli' al 3° Simposio Internazionale sul Volo Ipersonico con l'Associazione Arma Aeronautica Vasto.

Accompagnati dal docente di Matematica e Fisica Evasio Catalano e dal segretario dell'Associazione Arma Aeronautica Vasto Roberto Bruno, gli studenti di 5^ C del 'Mattioli' Corrado Sambrotta e Vincenzo Squadrone hanno partecipato, il 30 e 31 maggio presso l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, al 3° Simposio Internazionale sul Volo Ipersonico che ha riunito esperti altamente qualificati e ricercatori di vari paesi, università, enti ricerca e industria per il confronto e lo scambio di esperienze e la promozione di sinergie e cooperazione nazionali, europee e internazionali nello sviluppo del volo ipersonico e dei relativi velivoli ipersonici, sia in ambito civile che di difesa.

Organizzato dall'Associazione Arma Aeronautica RomaDue in collaborazione con Centro Studi Militari Aeronautici, Distretto Aerospaziale Campania, Ministero Difesa, ENAC, ENAV, Regione Campania, Aeronautica Militare Italiana, AAA Napoli e Leonardo, sono intervenuti: Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, Istituto Centrale Aeroidrodinamica Mosca, Qeensland University Australia, Centro Aerospaziale Tedesco, Centro Europeo di Ricerca e Tecnologia Spaziale, Thales Alenia Space Italia, Politecnico di Torino, Milano e Bari, Università di Padova, Cagliari, Roma La Sapienza e Campana, Reparto Medicina Aeronautica e Spaziale, Ufficio per lo Spazio e Gruppo Ingegneria Aerospazio AM, ASI, ex Capi di Stato Maggiore dell'Aeronautica.



Gli ambiti trattati sono stati: Guida e controllo velivoli ipersonici, Aerodinamica, Termodinamica, Sistemi avanzati di propulsione, Simulazione flussi alte velocità, Modelli teorici avanzati e metodi numerici per flussi ipersonici, Analisi dinamica velivolo ipersonico, Materiali alte temperature, Protezione termica, Prove sperimentali propulsori volo supersonico e ipersonico, Progetto aerodinamico e termico sistema propulsione ipersonico, Razzi ibridi, Carichi strutturali e termici, Tecnologie multimissione, Voli suborbitali, Medicina aeronautica nel volo ipersonico, Progetti e attività ESA, Controllo e gestione spazio aereo, Trasporto commerciale suborbitale, Nuove sfide e potenziale impatto sviluppo mezzi ipersonici su sicurezza globale e regionale, Programmi nazionali, europei e internazionali.



Il professor Catalano e gli studenti Sambrotta e Squadrone hanno sottolineato durante e a fine simposio il livello del tema trattato, l'alto profilo di relatori e ricercatori e il loro impegno e spirito di unione “a prepare togheter a winning final”, come mostrava una slide, per la soluzione alle molteplici complessità che caratterizzano il volo ipersonico.

La delegazione 'Mattioli' ha ringraziato l'AAA Vasto, presidente Lgt. Ciro Confessore, per questa importante opportunità e AAA Vasto si è congratulata con la delegazione per aver fatto onore alla scuola e agli studenti stessi. Un grazie alla dirigente Maria Grazia Angelini e alla prof.ssa Rosa Lo Sasso per l'accoglimento della proposta AAA Vasto e ai Generali Giuseppe Cornacchia, Coordinatore Simposio, ed Enrico Degni, Comandante Accademia Aeronautica, per la disponibilità e l'accoglienza, perché il coinvolgimento al Simposio di giovani studenti crea un'alleanza forte tra generazioni e territori.