Patologie odontoiatriche al centro dell'attenzione

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sono state le patologie odontoiatriche al centro di un interessante incontro promosso dall’Associazione Amici degli Anziani in collaborazione con il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna e con il patrocinio del Comune di Vasto, tenutosi presso l'auditorium dell'Agenzia per la Promozione Culturale.

Dopo l’introduzione affidata a Maria Rosaria Toscano, in qualità di cerimoniera dell’evento, e i saluti di rito di Luigi Marcello, nella duplice veste di rappresentante dell’Amministrazione comunale e di socio del Lions Club, e di Angela Poli Molino, presidente del sodalizio ‘Amici degli Anziani’, è stato il Dr. Anthony Carlino, odontoiatra specialista in ortodonzia e gnatologia, coadiuvato dalla studentessa in Odontoiatria Eleonora Bossi, ad entrare nel merito del tema del convegno, moderato dal giornalista Luigi Spadaccini.

Con l’ausilio di slides davvero esplicative, i due relatori hanno condotto i presenti lungo un percorso di conoscenza delle principali patologie buccali davvero completo, evidenziandone anche la correlazione con altre patologie (ad esempio il diabete) da cui una persona può essere affetta. Un viaggio iniziato con la cariogenesi, passando attraverso patologie non strettamente a carico dei denti, come afte, herpes, lichen e carcinomi, per finire con due dimostrazioni pratiche.

Per quanto riguarda il capitolo tumori della bocca, i relatori hanno sottolineato la necessità di una autoispezione orale quale tecnica di prevenzione, dal momento che ogni anno in Italia si registrano 4500 casi di tumore orale con ben 3000 decessi dovuti ad una diagnosi tardiva.

Grazie alle sue competenze, il Dr. Carlino ha puntato l'attenzione pure sull’ortodonzia e le conseguenze delle malocclusioni e sulla gnatologia, lo studio di tutto il sistema articolare, legamentoso e muscolare implicato nel processo di masticazione, che, qualora presenti un disequilibrio, può causare cefalee e cervicalgie ed avere implicazioni finanche nelle malattie del sonno, vedasi apnea notturna e russamento.

Dopo uno spazio dedicato alla riabilitazione protesica dell'edentulia e, quindi, alle varie protesi mobili e fisse parziali e totali, accattivante è stata la dimostrazione pratica di come si esegue una autoispezione orale e di come si puliscono i denti grazie all'ausilio di un modello tridimensionale delle due arcate.

Un incontro, dunque, salutato con entusiasmo dai presenti che hanno rivolto le loro domande ai preparati relatori, che hanno inteso puntare molto l'attenzione sulla prevenzione e sul rapporto confidenziale che si deve instaurare tra il paziente e il proprio dentista.