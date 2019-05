"La salute della bocca e dei denti per continuare a sorridere": è questo il titolo di un incontro promosso dall’Associazione ‘Amici degli Anziani’, In collaborazione con il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna e con il patrocinio del Comune di Vasto, che tratterà delle tematiche inerenti le patologie dell’apparato dentario.

L’evento è in programma lunedì 27 maggio alle ore 16.00 presso l’Agenzia per la Promozione Culturale di Vasto e vedrà in qualità di relatore il dottor Anthony Carlino, odontoiatra specialista in Ortodonzia e Gnatologia, che interloquirà con Luigi Spadaccini, consigliere regionale dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo.