Una Villetta per Remo Gaspari

Alcuni soci, nati a Gissi ed ex amministratori della città di Vasto, democristiani, dell'Associazione comunale per la Promozione Socio-Culturale di San Paolo “Don Antonio Di Francescomarino” hanno proposto all' amministrazione comunale l'intestazione della villetta in via Alborato a Vasto al deputato e dieci volte ministro Remo Gaspari, che con grande passione e responsabile impegno si è dedicato fin dai primi anni del dopoguerra alla vita politica e al servizio delle istituzioni repubblicane.

La nostra proposta oltre ad essere di crescita culturale, dimostra gratitudine ad un cittadino abruzzese che ha onorato la nostra regione e la nostra nazione con la sua brillante carriera politica.