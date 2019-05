Una piazza in memoria delle vittime della Strage di Capaci

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L’associazione comunale per la promozione socio-culturale San Paolo “Don Antonio Di Francescomarino” a 27 anni dalla Strage di Capaci e dalla morte del giudice Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e degli uomini della sua scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo ha proposto all' amministrazione comunale di intestare di una piazza in loro memoria.

“E’ un’ idea nata da alcuni nostri soci ex consiglieri comunali e assessori, delle forze dell'ordine. Il gruppo di lavoro ha individuato il largo, adibito ora a parcheggio, adiacente allo Stadio Aragona di Vasto, in via San Michele", afferma il segretario dell'associazione Basso Ritucci.

“Questa intestazione può simboleggiare l'unità della nazione e della nostra città alla lotta alle mafie e nella difesa della democrazia. Invitiamo a riflettere su questa idea, certi che valuteranno la nostra proposta di crescita culturale, onorando dei cittadini Italiani che hanno dato l'esempio sacrificando la loro vita per lo Stato”, conclude il segretario.