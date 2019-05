| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L' Associazione "Io, mamma e papà" presenta un incontro dal titolo "Le regole del mangiar sano: cibo e salute nel bambino" lunedì 20 maggio 2019.

L'incontro è aperto principalmente ai genitori e più in generale a tutti coloro interessati a riflettere su una tematica così importante partendo da basi scientifiche che riguardano gli alimenti. Nel corso del dibattito si parlerà degli aspetti inerenti le allergie, le intolleranze e i disturbi del comportamento alimentare: bulimia e anoressia.

Interverranno la Dott.ssa Angela Moscufo, il Dott.Nicola Pietro Consilvio e la Dott.ssa Laura Madonna.

L'evento si svolgerà presso la "Bacchetta Magica" di Vittoria Scopa in via Alessandrini n°37 a Vasto.

Durante il convegno ci sarà uno spazio dedicato ad un insieme di attività ludiche dedicate ai bambini, organizzati dalla Dott.ssa Scopa.

I posti sono limitati e si consiglia la prenotazione al numero 3207208979.

Il costo di partecipazione ammonta a 10€ per ogni adulto e 15€ per le coppie. Ingresso grautito per i bambini.