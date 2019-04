Strisce pedonali dinanzi la sede, la richiesta dell'associazione San Paolo

LETTERA APERTA

All' Assessore Rag. LUIGI MARCELLO

con deleghe a:

Polizia Locale e Politiche per le Realtà Periferiche

OGGETTO: STRISCE PEDONALI CIRCOLO PENSIONATI SAN PAOLO, “Don Antoniio Di Francescomarino”.

Egregio Assessore, il giorno 18 Aprile 2019, le abbiamo fatto richiesta, per la realizzazione di un passaggio pedonale in Via Spataro n. 10 /bis.

Il 23 Aprile 2019, le abbiamo inviato una mail con un sollecito di risposta, a seguito di una segnalazione da parte di un nostro socio anziano che stava per essere investito nell' attraversare la strada, analogo fatto accaduto nella giornata di ieri. Egregio Assessore, noi pensiamo che bisogna dare sicurezza, agli anziani uomini e donne che sono iscritte alla nostra asssociazione (149).