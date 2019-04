'Il mondo del lavoro, ieri e oggi'

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Nella ricorrenza del 1° Maggio la nostra associazione vuole ricordare la lotta dei lavoratori per la riduzione della giornata lavorativa.

Nella giornata del 1° Maggio alle ore 15.30 il direttivo organizzerà un incontro-dibattito "Il mondo del lavoro ieri ed oggi" presso la nostra sede in Via Spataro, n. 10 /bis a Vasto.

Interverranno ex amministratori pubblici, ex sindacalisti che hanno lavorato nell' area industriale del Vastese, uniti ai soci e alle autorità locali.

L'incontro è aperto a tutti coloro che volessero partecipare. Per gli interventi scriveteci alla nostra e-mail: associazionesanpaolovasto@gmail.com

Come disse Rita Levi Montalcini: “Rifiutate di accedere a una carriera solo perché vi assicura una pensione. La migliore pensione è il possesso di un cervello in piena attività che vi permetta di continuare a pensare ‘fino alla fine’”.