Decorazione di Uova di Pasqua, laboratorio a scuola per il progetto 'Cultura e tradizioni'

Martedì 16 aprile l'Associazione Culturale Vocea Romanilor Vastesi ha organizzato, in collaborazione con la Nuova Direzione Didattica Vasto , all'interno della Scuola Aniello Polsi , un laboratorio di artigianato tradizionale in occasione delle prossime Festività Pasquali .

I bambini (di età 5/6 anni) hanno dipinto uova di Pasqua sotto la guida delle insegnanti della Scuola Polsi e dei volontari dell’Associazione, presenti alla manifestazione. Per questi, è stata un’occasione per dimostrare il valore delle tradizioni nazionali, spiegando con pazienza e competenza ai bambini le tradizioni e la loro simbologia per la Chiesa Ortodossa. I partecipanti hanno recitato poesie e cantato canzoni in tema pasquale.

L’Associazione Vocea Romanilor Vastesi ha iniziato una collaborazione con le scuole di primo grado di Vasto, attraverso un progetto interculturale intitolato “ Cultura e tradizioni ”, che vede come attori il Dirigente Scolastico Concetta Delle Donne , insieme allo staff di insegnanti della Scuola Materna Polsi e dall’altra parte, i membri volontari della Associazione rumena. La collaborazione istituzionale che ha come prodotto il progetto “ Cultura e tradizioni ” verrà incrementata con altre attività, in occasione di ricorrenze laiche e religiose rumene ed italiane. Preservare e trasmettere queste tradizioni di grande valore spirituale e culturale è uno dei principali obiettivi dell'Associazione e delle comunità della diaspora rumena.

La pittura delle uova per Pasqua è una tradizione in Romania, Repubblica Moldova e Bulgaria che risale a tanti secoli fa. Le uova dipinte sono un elemento unico nella cultura di questi paesi con la maggioranza di fede ortodossa che è una testimonianza della loro spiritualità. L'uovo rosso è un simbolo del rinnovamento della natura e del seme della vita, ma l'uovo dipinto porta anche i motivi che generano gioia e stupore. Possono essere rappresentati i motivi religiosi, o oggetti della vita di tutti i giorni.

I motivi sono numerosi e vari. A volte, assumono la forma di corpi celesti, come il sole o la luna, altre volte possono assumere la forma di un elemento naturale, come le piante o animali, dei simboli religiosi, come la croce, o di vari utensili domestici. Esse variano a seconda della zona del paese in cui sono state effettuate. Ad esempio, il luogo più rinomato dove dipingono le uova di Pasqua e dove questo costume è stato trasformato in un'arte è la zona della Bucovina.