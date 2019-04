Lions Club Vasto New Century: 'Un poster per la pace' sposa la solidarietà

La solidarietà e la pace: due valori grandiosi, inestimabili, vicini e lontani allo stesso tempo, complementari, diremmo, l’uno all’altro. Punto di partenza il primo, punto di arrivo il secondo nei rapporti tra due, cento, diecimila persone. Infatti, come ci può essere pace nel piccolo o nel grande, se non c’è apertura, condivisione, sentimento di vicendevole aiuto materiale e morale?

Il leitmotiv del problema, a carattere circoscritto o universale, è il cambiamento della mentalità, dell’egocentrismo che vieta di interessarci agli altri e rimanere insensibili ai loro bisogni: cambiare si può e si deve.

Ecco il tema di quest’anno per il service Internazionale “Un poster per la pace” promosso in questi giorni a livello locale dal Lions Club Vasto New Century: la solidarietà è importante. I giovani studenti dell’Istituto omnicomprensivo “G. Spataro” di Gissi e dei plessi di Palmoli, Gissi, Castiglione Messer Marino e Celenza sul Trigno si sono fatti portavoce di questo messaggio che vuole invitare tutti a nuove collaborazioni, a vivere sempre più intensamente questa grande opportunità di vita per una integrazione vera e completa.