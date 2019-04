Occhiali usati, raccolta del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La ‘Raccolta degli occhiali usati’ rappresenta uno dei service permanenti del Lions Clubs International che i soci del sodalizio internazionale portano avanti da oltre 70 anni. In particolare la loro attività si concretizza nel sensibilizzare la popolazione a donare e ad aiutare gli altri senza alcuna richiesta di denaro, ma semplicemente donando ai Lions gli occhiali compresi di lenti ormai in disuso.

Questi vengono sottoposti a revisione, riparazione, pulizia, sterilizzazione e classificazione prima di essere distribuiti dai volontari Lions e da altre organizzazioni che si occupano della protezione della vista nei Paesi in via di sviluppo.

Nel mondo esistono ben 19 centri di raccolta che nel corso degli ultimi 12 mesi hanno radunato circa 6 milioni di paia di occhiali da vista e ne hanno distribuito oltre 2,8 milioni.

Un centro esiste anche in Italia, a Chivasso, che opera da oltre 15 anni. Lì sono finite le 567 paia di occhiali raccolte nel corso della relativa campagna promossa dal Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, un numero elevatissimo tra i più alti raccolti nel Distretto 108A Italy.

Anche queste verranno sottoposte al ricondizionamento prima di essere donate e molte delle persone che le riceveranno sono artigiani che ne hanno bisogno per poter svolgere il loro lavoro di grande precisione o studenti che li usano per studiare o altre persone che senza di essi sono estraniate dal mondo.