Vincitrici del concorso di Pittura al Femminile "Lucia Borghi"

Domenica 31 Marzo si è svolta la cerimonia di premiazione del 1° Concorso di pittura di Pittura al Femminile, intitolato alla memoria della pittrice Lucia Borghi.

Il segretario dell'APS, Basso Ritucci, a nome del direttivo, ha sottolineato l'importanza di questo concorso, quasi unico nel suo genere, in Italia.

Le artiste che hanno partecipato al concorso sono state 32 con opere realizzate in diverse tecniche, con diversi messaggi, anche perché " un quadro è un luogo e non un oggetto " come scrive William Congdon.

Molti quadri, per nostra felicità, riconducevano ad immagini della nostra città, dimostrando di tenere a cuore il paesaggio e l'ambiente circostante, tema a noi caro ("Tutto ciò che vediamo è disperso e scompare, la natura è sempre la stessa, ma di essa nulla rimane, nulla di quel che vediamo" - Paul Cèzanne).

Attraverso un'attenta votazione, la giuria, presieduta da Lino Spadaccini e composta da Alessandra Minerva, Luigi e Giulio Ciccarone, Maria Di Risio, Melina Troilo e Giovanni Mercuri, ha decretato la vittoria di Alessandra Sforzini con l'opera " Le vele sul Nilo ". Questa la motivazione espressa dalla giuria: "L'artista in quest'opera che ricorda i paesi orientali, restituisce una luminosa visione delle barche. I tratti di colore orizzontali mettono in evidenza i riflessi prodotti sull'acqua, dove vibranti si stagliano le forme delle vele".

Al secondo posto si è classificata Marina Matto con l'opera " Case in collina ", ed al terzo posto Maria Tina Manso con " In cammino verso la preghiera ".

Il premio "Social", con l'opera più votata dal pubblico, è andato a Francesca Grosso con l'opera " Waves ".

Ad allietare la manifestazione, è stata la Band del Sorriso, con alcuni canti tradizionali abruzzesi.