A Vasto l'assemblea dei delegati delle sezioni abruzzesi del Club Alpino Italiano

Sabato 6 aprile la Sezione di Vasto del Club Alpino Italiano ospiterà l’assemblea dei delegati delle sezioni d’Abruzzo nella splendida cornice della Pinacoteca di Palazzo d’Avalos.

"Saranno presenti - spiega Francesco Sulpizio, vice presidente Cai Abruzzo - i presidenti delle 23 Sezioni e gli 11 Delegati, rappresentativi dei 5.254 soci iscritti nella nostra Regione al 31 dicembre 2018. Costituito il 23 ottobre 1863 a Torino – anche se si può affermare che la sua fondazione ideale è avvenuta il 12 agosto dello stesso anno, durante la celeberrima salita al Monviso ad opera di Quintino Sella , Giovanni Barracco , Paolo e Giacinto di Saint Robert – il Club Alpino Italiano è una libera associazione nazionale che, come recita l’articolo 1 del suo statuto, 'ha per scopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale' .

L’associazione è costituita da soci riuniti liberamente in sezioni, coordinate in raggruppamenti regionali: al 31 dicembre 2018 conta 322.022 iscritti, suddivisi in Soci Ordinari, Familiari, Giovani e Benemeriti, che partecipano alle attività di 510 sezioni e 310 sottosezioni appartenenti a 21 gruppi regionali , di cui 2 raggruppamenti provinciali (Trentino e Alto Adige)".

I lavori assembleari, dopo i saluti degli ospiti rappresentativi della Città di Vasto, si articoleranno su vari punti all’ordine tra cui spiccano:

la relazione del Presidente del CAI Abruzzo Gaetano Falcone sull’attività svolta durante l’anno 2018,

l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi,

gli interventi dei Delegati sui punti in discussione,

la votazione per l’elezione di un Consigliere Centrale per l’Area CMI (Marche, Umbria, Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia),

il nuovo Sito Web del CAI Abruzzo,

il Cammino dei Briganti e il Sentiero Italia.