'Anffas Vasto Open Day': porte aperte all'inclusione sociale

L'Anffas Onlus Vasto, nel pomeriggio di giovedì 28 marzo dalle ore 16 alle 19, presso la sede del Centro Progetto Vita in via del Rosario 1 a Pollutri, aprirà le sue porte all'intera collettività e presenterà il "Progetto Vita".

"Ad accogliere quanti interessati - si legge in una nota del sodalizio presieduto da Paola Mucciconi - saranno proprio le persone con disabilità, i loro genitori e familiari, gli associati Anffas, gli operatori, i volontari e quanti, per vario titolo, operano e collaborano in Anffas.

L'obiettivo è diffondere la cultura della disabilità basata sui diritti umani e sensibilizzare una realtà troppo spesso stereotipata.

E' una iniziativa nazionale alla quale aderiscono oltre 1.000 strutture associative con il coinvolgimento di oltre 30.000 persone con disabilità e i loro familiari.

Anffas tutta si prepara al 28 marzo 2019 per "aprire le porte all'inclusione sociale" e rendere evidente che, con i giusti sostegni,le persone con disabilità possono raggiungere grandi traguardi".

Nella XII Giornata nazionale della Disabilità intellettiva e relazionale l'Anffas Vasto invita "tutti i cittadini a partecipare a questa grande festa, a conoscere l'associazione impegnata a promuovere un futuro in cui nessuno sia più discriminato e a diffondere la cultura dell'inclusione e delle pari opportunità, attraverso l'auto-rappresentanza dei loro protagonisti".