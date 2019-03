Scerni: ‘Le donne si raccontano’ in un evento dedicato all’intercultura

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L’Azione Cattolica della Parrocchia San Panfilo di Scerni, in occasione del mese di marzo dedicato alla donne e in concomitanza con la ‘Settimana d’azione contro il razzismo’, ha organizzato un evento dal titolo “Le donne si raccontano…”.

L’appuntamento, nato in collaborazione con l’Associazione “Med-Mari e Deserti” di Casalbordino e le cooperative Luna e Versoprobo, è previsto per sabato 23 marzo alle ore 18 presso il “Teatro ex Asilo Parrocchiale .

All’incontro interculturale e interreligioso, che si prefigura come momento di sensibilizzazione, apertura e condivisione, parteciperanno le ospiti del CAS di Gissi e le beneficiarie del Progetto SPRAR di Palmoli, accompagnati dall’équipe di professioni che ogni giorno lavorano con loro e per loro. A modererà sarà la dott.ssa Lucia Valori.

Al termine dell’incontro è previsto un ricco buffet etnico e con specialità locali.

Nel corso del dibattito interverranno:

- il responsabile del Cas di Gissi Mattia Basilico

- la psicologa dei Centri femminili Cas e Sprar del territorio dott.ssa Adelaide La Verghetta

- l’operatore legale dei Centri l’avv. Massimiliano D’Onofrio

- l’Assistente Sociale dello Sprar di Palmoli la dott.ssa Ilaria Rossi

- il mediatore culturale Francis Akhakielen

L’evento sarà arricchito dalle esibizioni delle ospiti, coordinate e preparate dal musicoterapeuta Massimo di Berardino.