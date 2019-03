Elena Sangro e Annamaria Anelli: omaggiare due grandi stelle figlie di Vasto

Intitolare una strada ad Elena Sangro (pseudonimo di Maria Antonietta Bartoli Avveduti) e ad Annamaria Anelli: questa la richiesta al Sindaco della Città del Vasto, Francesco Menna, e all’assessore alla Toponomastica, Luigi Marcello, protocollata questa mattina dall’associazione Amici degli Anziani, la cui presidente Angela Poli Molino, ha definito la Sangro e la Anelli ‘due personaggi illustri della nostra amata Vasto, due donne che ne hanno portato in alto il nome e che la loro città sembra aver dimenticato’.

Allegati al documento di richiesta i curricula delle due vedettes che la Poli ha riassunto così per motivare la richiesta della sua associazione.

‘Elena Sangro è stata una vera diva del cinema muto, amante e musa ispiratrice di Gabriele D’Annunzio. E non solo: Elena è stata la prima donna regista italiana arrivando, nel 1945, a fondare la casa di produzione Stella d'Oro Film, con la quale produsse vari documentari. Un’attrice stimatissima anche da uno dei grandi maestri della cinematografia italiana e mondiale quale Federico Fellini, che la volle anche nel cast di ‘Otto e mezzo’.

Annamaria Anelli è stata una celeberrima cantante lirica, mezzosoprano alla Scala negli anni Cinquanta che seppe esprimere il lirismo prevalentemente delle opere di Vincenzo Bellini. La sua voce, però, ha fatto sognare anche nella "Cavalleria Rusticana" di Pietro Mascagni e nel "Faust" di Charles Gounod. La Anelli ha interpretato vari ruoli in prestigiose istituzioni come il Maggio musicale fiorentino avviando attività di incisioni su disco. Dagli anni Sessanta, ha svolto lunghe tournée in Sud Africa e in Spagna’.

‘L’auspicio – ha detto la Poli, anticipando anche altre iniziative analoghe nelle prossime settimane – è che la nostra città, attraverso l’atto dell’Amministrazione comunale, finalmente omaggi queste due stelle luminose figlie di Vasto’.