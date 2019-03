Nuova Direzione Didattica: somma donata a ‘Una scuola di arcobaleni’ per progetti in Africa

Si è tenuta stamani, 19 marzo, presso il plesso Peluzzo della Nuova Direzione Didattica, la cerimonia di consegna del ricavato derivante dalla raccolta natalizia di solidarietà in favore dell’associazione ‘Una scuola di arcobaleni’.

“L’incontro di oggi spero serva a renderci consapevoli che c’è qualcuno meno fortunato e che facciamo parte di quel 25% nel mondo che ha la possibilità di avere un pasto caldo e di solo l’8% che può accedere a percorsi di istruzione”.

Queste le parole della dirigente Concetta Delle Donne all’apertura dell’evento, cui hanno partecipato alcuni studenti accompagnati dagli insegnanti, tra cui una maestra della ‘Ritucci Chinni’, altro plesso che ha partecipato alla raccolta, e da una delegazione di rappresentanti di classe.

Ad illustrare le attività dell’associazione è stata la presidente Costanza Cavaliere, dirigente dell’Istituto Algeri Marino di Casoli: “’Una Scuola di Arcobaleni’ – ha detto - è nata su iniziativa di un gruppo di dirigenti e insegnanti per favorire l’incontro tra diverse etnie e culture, nella convinzione del ruolo fondamentale della scuola in tal senso”.

La donazione è avvenuta contestualmente alla settimana dedicata all’iniziativa ‘Tutti i colori della cittadinanza’ in cui vengono affrontati temi caldi quali lo sviluppo sostenibile, la solidarietà, l’educazione ambientale, i diritti e la Costituzione: “il principio di cittadinanza – ha sottolineato Cavaliere - fa perfettamente da sfondo al nostro progetto perché vogliamo che tutti possano essere portatori di diritti e doveri dell’intera umanità. Questa associazione di promozione sociale è nata dall’idea che non basta mandare donazioni tramite conto corrente per cambiare le cose, ma che bisogna cominciare a lavorare concretamente per poter noi stessi cambiarle, senza delegare qualcuno a farlo. Per questo cerchiamo di coinvolgere direttamente tutte le scuole di ogni ordine e grado”.

Tanti i progetti finora realizzati in Senegal grazie alle attività poste in essere da ‘Una scuola di arcobaleni’, come scuole, pozzi e pannelli fotovoltaici, dei quali uno a servizio di un ambulatorio medico. Tanti altri sono in fase di concretizzazione e, non ultimo, l’associazione si auspica di diffondere una vera e propria ‘cultura della mondialità tra giovani, famiglie e insegnanti, forse il più ambizioso degli obiettivi.

Tra le scuole vastesi partner di progetto, oltre alla Nuova Direzione Didattica, ci sono il Polo Liceale ‘Pantini-Pudente’ e l’IIS ‘F. Palizzi’.