Studenti del 'Palizzi' al 9° Stormo “Francesco Baracca” con l'Arma Aeronautica Vasto

“ Stiamo per entrare in un aeroporto militare, vi invitiamo a un approccio responsabile che siamo certi adotterete, ma sentitevi a casa vostra, perché l'Aeronautica Militare Italiana è casa vostra, e non esitate a chiedere e ad apprendere dall'Aeronautica, perché questa giornata è per voi ”.

Queste le parole dell'Associazione Arma Aeronautica Vasto agli studenti di 4a e 5a ITSET Palizzi di Vasto qualche istante prima di varcare l'ingresso del 9° Stormo a Grazzanise martedì 12 marzo per la visita di aggiornamento culturale e di orientamento organizzata dall'AAA e autorizzata dallo Stato Maggiore Aeronautica Militare.

Gli studenti sono stati accompagnati dai professori Di Naccio e Ammazzalorso, Di Naccio anche in rappresentanza del Dirigente Scolastico professoressa Nicoletta Del Re, a ccolti dal comandante interinale Ten. Col. Pilota Gennaro Civitillo.

Il percorso di visita si è svolto con briefing in aula su compiti, missione e storia dell'Aeronautica Militare, orientamento specifico per gli studenti, compiti, missione e storia del 9° Stormo, a seguire in aree operative Gruppo Efficienza Velivoli, 21° Gruppo Tigre, Hangar Alianti, Linee volo, Infrastrutture aeroportuali.

Nel dettaglio il 9° Stormo, comandato dal Col. Pilota Nicola Lucivero, assicura il supporto aereo e terrestre a Reparti/Enti di Forze Speciali o di Forze per Operazioni Speciali sia per fasi di spiegamento che di ripiegamento nei vari teatri operativi, nonché operazioni Combat SAR (Search and Rescue). Il 9° Stormo contribuisce anche al soccorso e assistenza alle popolazioni in caso di calamità. La visita ha evidenziato, del 9° Stormo e dell'AM in generale, elevato livello operativo per scenari complessi e dinamici, esigenza di continuo addestramento, avanzata tecnologia, specializzazione e motivazione degli uomini e delle donne, prontezza ed efficacia, flessibilità di impiego, innovazione e progettualità, gestione logistica avanzata, ricerca e proiezione verso lo spazio.