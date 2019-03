L’associazione “Madrecultura” organizza il convegno dal titolo: “Emergenza cinghiali: situazione attuale e possibili soluzioni”. L’evento si terrà sabato 16 marzo alle ore 17 presso la Sala “Aldo Moro” (ex palazzi scolastici) in Corso Italia a Vasto, con il coinvolgimento delle amministrazioni locali, gli A.t.c., le associazioni ambientaliste, degli agricoltori e dei cacciatori.

Interverranno relatori esperti in materia che affronteranno il problema ognuno per la sua sfera di competenza ed in particolare: il prof. Andrea Mazzatenta dell’Università di Teramo (aspetto biologico), il dott. Lucio Racano già medico dell’ospedale “San Pio” di Vasto (aspetto sanitario), il dott. Simone Angelucci , veterinario del Parco Nazionale della Majella (aspetto veterinario e naturalistico), il presidente di “Madrecultura” dott. Gianluca Casciato giurista esperto in diritto civile (parte normativa e risarcimento danni), il carabiniere scelto Sonia Marini (Fototrappolaggio del cinghiale) e il vicepresidente di “Madrecultura” ing. Michele Fizzano (aspetto sociale-economico).

Nell’incontro si affronterà un problema di grande rilevanza sociale: il proliferare dei cinghiali e i danni che essi arrecano a persone, colture e autoveicoli.

Il fine di questo evento è far conoscere ai cittadini vastesi lo stato dei fatti del “problema cinghiali” in tutte le sue sfaccettature: normative, sanitarie, biologiche, ambientali e sociali e soprattutto proporre soluzioni concrete per arginare tale fenomeno nefasto.

La cittadinanza è invitata a partecipare. Ingresso libero.

Il Presidente di Madrecultura Gianluca Casciato