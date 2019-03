Alternanza scuola lavoro: due incontri per chiarirne l’importanza

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Martedì 12 marzo 2019, alle ore 11.00, presso Auditorium del Polo Liceale “Raffaele Mattioli” , si terrà un incontro dal titolo ‘Alternanza scuola lavoro: luci e ombre, la scuola e l’azienda rispondono’.

Primo di due appuntamenti previsti, l’evento è organizzato dall’Università delle Tre Età di Vasto, in collaborazione con gli istituti di ordine superiore della città.

A confrontarsi saranno il prof. Nicolangelo D’Adamo e il dott. Graziano Marcovecchio, moderati dalla dott.ssa Lea Di Scipio.

A partecipare martedì 12 saranno gli studenti del Polo Liceale “Raffaele Mattioli” e dell’I.I.S. “Enrico Mattei”, i docenti, i genitori e i nonni, nonché tutti coloro che sono interessati ad approfondire i temi inerenti i progetti di alternanza scuola – lavoro.

L’obiettivo degli incontri, infatti, è quello di chiarire l’importanza di vivere un’esperienza -all’interno delle aziende del territorio come aiuto all’orientamento e alla crescita personale.

La scuola e l’azienda, pur rimanendo realtà distinte e animate da logiche diverse e peculiari, hanno il dovere di comunicare e creare sinergia non solo per il bene formativo immediato, ma per gli effetti che questo rapporto può generare a lungo termine.

Per queste e altre ragioni, alunni, docenti, famiglie e la cittadinanza tutta sono invitati vivamente a partecipare.

Il prossimo si svolgerà venerdì 22 marzo 2019, ore 11:00 - Auditorium I.T.S.E.T. “Filippo Palizzi”, Via Conti Ricci, 25 - Vasto - per gli alunni dell’I.T.S.E.T. “Filippo Palizzi” e dell’I.I.S. “Pantini-Pudente”.