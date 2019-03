Associazione 'San Paolo', cerimonia di intitolazione a Don Antonio Di Francescomarino

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sabato 9 marzo 2019, a seguito della Delibera della Giunta del Comune di Vasto N. 352 del 04.12.2018, si terrà, in Via Spataro n.10/bis, la cerimonia di intitolazione dell’Associazione Comunale di Promozione Sociale a Don Antonio Di Francescomarino, che è stato Parroco della Parrocchia di San Paolo Apostolo dal 1987 al 2003 e che è rimasto nel cuore di tanti per il generoso ministero sacerdotale a servizio della Comunità e del quartiere.

Don Gianni Sciorra benedirà la sede associativa alle 17.30 e, a seguire, alle 18.00, celebrerà la Santa Messa presso la Chiesa di San Paolo Apostolo .

Grati a quanti vorranno unirsi a noi in questo importante momento di condivisione e di preghiera per la vita della nostra associazione e del caro don Antonio.