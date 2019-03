'Sotto lo stesso cielo', beneficenza per i bambini che vivono nelle aree più a rischio del mondo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Domenica 10 marzo, a partire dalle ore 13, è in programma presso il ristorante ‘Le Castellane’ di Scerni (C.da Colle Marrollo) una conviviale di beneficenza con lo scopo di raccogliere fondi da destinare ai bambini che vivono nelle aree più a rischio del mondo.

Appuntamento promosso dalla Fondazione Associazione Volontari per il Servizio Internazionale, organizzato dagli amici di Comunione e Liberazione e patrocinato dall'amministrazione comunale d Scerni. Anche quest’anno le offerte saranno devolute ai Centri Nutrizionali del mondo che si occupano di sostenere i bambini laddove ci sono guerra, carestia, malattie e problemi inerenti l'emigrazione.

L’AVSI – dichiarano gli organizzatori – opera nei settori socio-educativo, sviluppo urbano, sanità, lavoro, agricoltura, sicurezza alimentare e acqua, energia e ambiente, emergenza umanitaria e migrazioni, raggiungendo più di 2,6 milioni di beneficiari diretti e domenica prossima a Scerni abbiamo inteso organizzare un pranzo di beneficenza per rispondere alle esigenze e bisogni soprattutto di quei bambini che si trovano in grafi difficoltà per diversi motivi.

Per info e prenotazione chi amare i numeri 338. 2244595 - 349.3415315 e 320.0972482.