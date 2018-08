| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Si svolgerà domenica 19 agosto dalle ore 16 per il ritrovo e l’iscrizione e la partenza alle ore 16,30, la 6a Passeggiata della solidarietà “Camminiamo felici a favore dell’Angsa Abruzzo Onlus (Associazione nazionale genitori soggetti autistici)” su un circuito di 6 km, che partirà dalla sede della Proloco di Villalfonsina in via San Rocco.

La competizione, non agonistica, attraverserà tutto il paese passando per contrada Valle Di Iure, contrada Poca Drenta e contrada Fontanelle, si scenderà infine verso San Rocco per concludere il circuito dalla sede di partenza. Il percorso è pianeggiante e presenta alcuni saliscendi. A metà percorso, a Valle Di Iure, è previsto un punto di ristoro. L’iscrizione è aperta a tutti e ha il costo di 10 euro ed è gratuita fino a 14 anni.

L’intero ricavato andrà a favore dell’Angsa Abruzzo. All’arrivo, previsto alle 19,30 ci sarà una cena offerta dalla Proloco di Villalfonsina, guidata dal presidente Romano De Sanctis. La passeggiata si svolge il giorno dopo la Sagra della Sfogliatella, giunta alla 15esima edizione. La sfogliatella, prelibatezza tipica del paese, è stata riconosciuta D.E.C.O. come Prodotto Topico Regionale 2018 e la manifestazione ha ricevuto un premio nazionale. I cultori delle tradizioni enogastronomiche e di solidarietà hanno da tempo appuntato sul calendario queste date 18 e 19 agosto a Villalfonsina, piccolo borgo in provincia di Chieti, a pochi chilometri da uno dei tratti più suggestivi della Costa d'Abruzzo.

"Ringrazio la Proloco e la comunità di Villalfonsina per il loro sostegno attraverso questa manifestazione giunta alla sesta edizione – spiega la presidente dell’Angsa Abruzzo Alessandra Portinari –. Azioni di solidarietà come queste permettono alle famiglie dei bambini e ragazzi autistici un sostegno e un aiuto attraverso parent training e momenti di aggregazione per lo scambio reciproco di esperienze e informazioni utili a far sentire i nuclei familiari meno soli.

L’Angsa Abruzzo negli ultimi mesi, grazie alla rete regionale messa in atto, si è fatta conoscere e apprezzare in tutte le province e ha sostenuto numerose famiglie con persone autistiche, offrendo gratuitamente sostegno psicologico e legale. Ringrazio tutti coloro che quotidianamente ci attestano la loro stima, un segno, che senza voler ostentare il proprio operato sui media, stiamo facendo bene. L’Angsa in Abruzzo sta svolgendo un proficuo lavoro grazie al gioco di squadra col sistema sanitario e con i centri accreditati.

Vi aspettiamo numerosi alla Camminata del 19 agosto".