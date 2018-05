AAA Vasto al cambio comando del 28° Gruppo Volo dell'Aeronautica Militare

Giovedì 3 maggio l'Associazione Arma Aeronautica Sezione di Vasto ha partecipato presso l'hangar “Strega” nell'aeroporto di Amendola alla cerimonia per il cambio comando del 28° Gruppo Volo Aerei a Pilotaggio Remoto tra il comandante uscente T.Col. Pil. Paolo Castelli e il comandante subentrante Magg. Pil. Marco Santeramo.

La cerimonia, presieduta dal Col. Pil. Davide Marzinotto Comandante dello Stormo, si è aperta con una lettura approfondita della storia del 28° Gruppo per poi proseguire col passaggio di consegne.

Il 28° Gruppo intervenne col C.te T.Col. Pil. Paolo Castelli al Festival della Scienza Ad/ventura Il Volo del gennaio 2017 organizzato in partenariato tra Polo Liceale Mattioli Vasto, VastoScienza, Associazione Arma Aeronautica e Centro Studi Militari Aeronautici. E proprio studenti del Mattioli svolsero presso il 28° Gruppo e il 32° Stormo, nel novembre 2016, una visita scientifico culturale di impulso alle ricerche per il medesimo Festival della Scienza Ad/ventura Il Volo del gennaio 2017.

Il 28° Gruppo “Le Streghe” svolge attività operativa, addestrativa e tecnica degli aeromobili a pilotaggio remoto al fine di acquisire e mantenere le capacità di effettuare operazioni ISTAR nazionali e di coalizione. Più in particolare coi suoi velivoli Predator effettua ricognizione, sorveglianza e acquisizione obiettivi sia in missioni ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance) e sia in ambito marittimo e terrestre in operazioni di Pattugliamento, Ricerca e Soccorso, inoltre effettua controllo di confini e territorio, monitoraggio ambientale, supporto a forze di polizia, interventi in calamità naturali.

L'AAA Vasto guidata dal Presidente Lgt. Ciro Confessore, con sempre entusiasmo e orgoglio, si è congratulata coi Comandanti ed ha ringraziato il 28° Gruppo e il 32° Stormo per la cooperazione e gli apporti al lavoro dell'AAA Vasto nello studio e nella promozione dei valori, della cultura scientifica, organizzativa e storica, delle eccellenze tecnologiche e umane dell'Aeronautica Militare Italiana, ad esempio e beneficio per la collettività e soprattutto per i giovani studenti.