Venerdì l’11° incontro del corso di Economia Civile e di Comunione

Venerdì 27 Aprile 2018 torna la Scuola Popolare di Economia Civile e di Comunione: L'ALTRA PROSPETTIVA DELL'ECONOMIA Progetto Europeo SYCAMORE.

Il tema di quest’incontro sarà "Il Management Civile" e relazionerà la Dott.ssa Sabrina Bonomi docente Università degli studi e-Campus di "Economia e gestione delle imprese" e docente SEC e verrà affrontati in due sedi diverse:

ore 10.00 -13.00 Aula Magna F. Caffè Università degli Studi "G. d'Annunzio" - Pescara (Riconoscimento di 0.5 CPU per gli studenti del SEAGS - Ateneo "G.d'Annunzio)

ore 14.30 - 17.30 Aula Magna I.T.S.E.T. Filippo Palizzi Via Dei Conti Ricci, 25 - Vasto (CH)

Se possiamo definire il management come direzione di un'organizzazione, ossia la capacità di coordinare le persone e utilizzare le risorse in modo efficiente ed efficace, per raggiungerne gli obiettivi, in un'epoca in cui il cambiamento è rapido e continuo, chi dirige fatica ad affrontarne l'incertezza che ne deriva e che mostra la difficoltà di applicare molti dei modelli usati con successo finora.

C'è bisogno quindi di ricercare nuove idee sul management, più coerenti con l'evoluzione dei sistemi sociali ed economici e, in questo, il paradigma dell'economia civile potrebbe essere di aiuto, offrendo una prospettiva diversa dal punto di vista organizzativo, della governance e relativo ai sistemi informativi e formativi.

Ci chiederemo insieme se il significato di "management civile" equivalga ad avere imprenditori civili, una forma giuridica civile, un oggetto civile, dei collaboratori civili, delle dimensioni civili o se sia qualcosa di più.

Il corso è completamente gratuito

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI telefono: 339.5347744 349.5671233 e-mail: formamentiseu@virgilio.it Web: sycamoreerasmus.weebly.com FB: www.facebook.com/sycamoreerasmus/