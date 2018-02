Venerdì il nono incontro del corso di Economia Civile e di Comunione in Abruzzo

Dal Progetto Europeo SYCAMORE nasce il 1° corso di Economia Civile e di Comunione in Abruzzo. Si tratta di un’altra prospettiva dell’economia che rivoluziona la logica dell’organizzazione delle aziende e che punta sulle potenzialità delle persone che vi lavorano.

Il corso si sviluppa in 23 moduli l’ultimo dei quali è previsto per il 28 giugno 2019. La partecipazione al corso è completamente gratuita.

Il nono incontro si terrà il prossimo venerdì 23 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 17.30presso l'aula magna dell'Istituto Commerciale di Vasto. A relazionare sarà la dottoressa Mariagrazia Ardissone, direttore generale IRCCS Fatebenefratelli di Brescia.

Nel corso dell’incontro il tema del Management Civile d’Impresa verrà trattato analizzando la complessità del lavoro nel rispetto della dimensione civile dell’agire, con l’obiettivo di delineare come i temi della gratuità e della reciprocità possano vivere anche in un ambito, quello sanitario, per definizione vocato a tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Il mondo della salute nel caso trattato e nell’esperienza portata coniuga malattia e scienza, ricerca di speranza e speranza nella Ricerca Scientifica, sofferenze psichiche e difficoltà legate a risorse talvolta inadeguate, regole non scardinabili, esigenze di assistenza sempre in incremento e tanta voglia di “fare il bene, facendolo bene”, non dimenticandosi mai della centralità della Persona, nella veste di malato, di operatore, di familiare.

Il corso è stato organizzato dall'associazione Formamentis. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere ai seguenti recapiti: telefono: 339.5347744 - 349.5671233 e-mail: formamentiseu@virgilio.it Web: sycamoreerasmus.weebly.com FB: www.facebook.com/sycamoreerasmus/