'Arte in Borgo', con le maioliche decorative uno spazio per 'raccontare Vasto'

La II edizione del progetto "Arte in Borgo", che ha previsto la realizzazione di maioliche decorative applicate sul parapetto lungo la Loggia Amblingh, è stata promossa dal Lions Club Adriatica Vittoria Colonna di Vasto ed ha visto la partecipazione degli alunni delle sette classi quinte della Nuova Direzione Didattica (Ritucci Chinni, S. Antonio, Peluzzo, Incoronata), grazie alla collaborazione della Dirigente Scolastica Dott.ssa Concetta delle Donne.

Il progetto, curato dal laboratorio di ceramica Creta Rossa di Vasto, nasce con la finalità di riqualificare, conoscere e valorizzare il territorio. Nel momento in cui il Lions Club ha commissionato la realizzazione delle opere decorative, l'idea iniziale del laboratorio Creta Rossa è stata quella di utilizzare il parapetto come spazio per raccontare Vasto, attraverso piccoli particolari, dettagli della città.

Il periodo di progettazione e realizzazione è stato quindi suddiviso in vari momenti di cui i bambini sono stati protagonisti.

Proprio loro infatti, accompagnati dal maestro d’arte Giuseppe Buono, titolare di Creta Rossa, hanno trascorso una giornata nel centro storico alla ricerca di elementi architettonici, paesaggistici e gastronomici che descrivono e caratterizzano il territorio.

Dopo aver preso appunti e scattato foto, hanno selezionato in classe, con l'aiuto degli insegnanti, i simboli più significativi.

Sempre nelle classi, gli alunni hanno preso parte a dei laboratori di ceramica organizzati da Creta Rossa: ogni bambino ha dipinto una mattonella utilizzando come colori il blu, il celeste e il bianco (ispirandosi al paesaggio costiero), che è stata cotta in forno a circa 1000° C.

Una volta terminata la lavorazione, il parapetto prospiciente la scalinata Gabriele Rossetti è stato decorato con 280 maioliche tra le quali 7 riquadri contenenti citazioni di personaggi illustri (Christina Rossetti, Romualdo Pantini, Filippo Palizzi, Ettore Ianni, Gabriele D'Annunzio e William Michael Rossetti), fornite dal Centro Europeo di Studi Rossettiani a cura del prof. Gianni Oliva.

A testimonianza del lavoro svolto, gli insegnanti della Nuova Direzione Didattica hanno allestito una mostra nella sala Mattioli per illustrare i disegni realizzati e il percorso compiuto.

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto "Arte in Borgo", in particolare il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, per averlo promosso e per aver riposto nuovamente fiducia in Creta Rossa, dopo la precedente esperienza di collaborazione che ha dato frutto alla scalinata Rossetti; la Dirigente Scolastica Concetta delle Donne, per aver dimostrato grande sensibilità nei confronti dei bambini e del progetto a cui hanno preso parte; gli insegnanti, per essersi resi disponibili nella realizzazione e nell'organizzazione pratica; tutti i bambini, fondamentali per la riuscita dell'opera, per aver partecipato con instancabile impegno e grande entusiasmo.

da cretarossa.it

Foto con la collaborazione di Andrea Marino