Progetto 'Arte in Borgo', doppio appuntamento

Il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna invita a presenziare alla Cerimonia della XXX Charter Day del Club in programma domenica 23 febbraio 2020, a partire dalle ore 10.30, nella Sala Pinacoteca di Palazzo d’Avalos con la presenza delle più alte Autorità lionistiche distrettuali e civili e militari locali.

A seguire, intorno alle ore 12, all’altezza di Porta Catena sulla Loggia Amblingh, vi sarà l’inaugurazione con scoprimento di un’opera di riqualificazione di una parte della suddetta area mediante la realizzazione della seconda fase del progetto ‘Arte in borgo’, che già nel 2013 aveva portato alla realizzazione della scalinata laterale a casa Rossetti.

L’opera che verrà inaugurata domenica è stata realizzata dal Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna con il contributo di alcuni sponsor, la collaborazione del Comune di Vasto, del Centro europeo di Studi rossettiani, del laboratorio artigianale Creta Rossa e della Nuova Direzione Didattica, i cui ragazzi delle classi quinte hanno realizzato i manufatti, e con il benestare della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo.

Tale invito è esteso anche alla partecipazione alla inaugurazione della mostra ‘Arte in borgo’, in programma venerdì pomeriggio alle ore 17.00 nella Sala espositiva di Palazzo Mattioli in corso De Parma. L’esposizione, che resterà aperta fino a domenica 23 con orario 17.00 – 19.00, racconterà il percorso e l’esperienza dei ragazzi della Nuova Direzione Didattica nella realizzazione del progetto.

Luigi Marcello, presidente Lions Club Adriatica Vittoria Colonna