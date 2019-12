Presepi negli ulivi, la mostra a Vasto Marina

Si intitola “L'Ulivo nelle sue forme, dalla Terra al Cielo” la mostra di arte presepiale di Antonio Stivaletta, allestita nel salone parrocchiale di Santa Maria Stella Maris a Vasto Marina (ingresso via Zara) e visitabile in questo periodo festivo natalizio.

Originali le creazioni, lavorando pezzi di ulivo, tronchi in particolare, e realizzandovi le grotte e le scene tipiche delle rappresentazioni della Natività. Laboriosità e fantasia artistica concretizzate negli anni, avviate un decennio fa, con la prima opera sistemando in un tronco scavato le statuine del presepe riportate a casa da un viaggio in Terra Santa. Da quel momento l'inizio di un percorso che ha portato Antonio Stivaletta, fin qui, a completare 32 presepi, di varia grandezza, alcuni dei quali esposti e premiati al Concorso di Arte Presepiale di San Salvo.

“Antonio Stivaletta – si legge nel manifesto della mostra – interpreta in un decennio il messaggio natalizio di Dio che viene a portare la sua pace”.

Realizzazioni, quest'anno dopo le esposizioni 'casalinghe' per amici e familiari, per la prima volta unite in una mostra aperta lo scorso 22 dicembre e fruibile fino al prossimo 6 gennaio, festività dell'Epifania.

Gli orari di visita: tutti i giorni dalle 19 alle 20 e domenica 29 dicembre e domenica 5 gennaio dalle 16 alle 20.