'Mostra d'Arte', emozioni per l'evento ACM

Domenica 17 novembre è calato il sipario sull’ennesimo evento di successo organizzato dall’Associazione Competenze Multidisciplinari (ACM) presso la Sala Michelangelo di Palazzo d’Avalos.

La “Mostra d’Arte” ha visto l’esposizione di capolavori realizzati da innumerevoli artisti provenienti da tutta Italia. Centinaia i visitatori che per oltre una settimana hanno avuto l’opportunità di ammirare dipinti e sculture dalle tematiche più varie. L’evento è sorto in continuità con l’estemporanea di pittura “Vasto in Cornice” che da due anni ormai attira nel centro storico di Vasto i migliori artisti abruzzesi e non, che ritraggono en plein air i più bei panorami della città. Oltre ai vincitori dell’edizione 2019 però, anche altri artisti hanno avuto occasione di far conoscere ai vastesi la propria arte.

“ Sento il desiderio di ringraziare i tanti amici e collaboratori che hanno contribuito alla riuscita dell’evento - ha detto il Presidente dell’ACM Carlo Viggiano -. Le tantissime persone che in questi giorni hanno visitato la mostra d’arte sono la testimonianza del successo di questa iniziativa. Un successo scaturito da un lavoro intenso e basato principalmente sull’amore per la pittura e per l’arte che accomuna me e i membri dell’ACM. Un ringraziamento particolare a pittori, scultori e ceramisti per la fiducia nell’affidarci le proprie opere”.

Nei giorni di esposizione anche altri eventi hanno arricchito l’offerta culturale proposta dall’ACM. L’artista Cesare Giuliani ha tenuto una brillante relazione su Michelangelo Merisi da Caravaggio e la sua narrazione dell’avventurosa vita del grande pittore ha suscitato negli uditori un grandissimo interesse.

Spazio anche alla poesia con la scrittrice Filomena Piccirilli, giovane di grande talento e fantasia, che ha dato vita, nel corso della sua esibizione, ad una sapiente soluzione di cultura e capacità artistica.

Presente all’inaugurazione della Mostra anche l’Amministrazione Comunale che ha patrocinato l’evento, nella persona dell’assessore alla Cultura Giuseppe Forte.

L’evento è stato presentato da Loredana Lammanda.

Per la pittura hanno esposto gli artisti: Abalmasova Sofya (Larino) Altieri Antonio (San Tammaro) Brandimarte Rosamaria (Turrivalignani) Castellaneta Fabio (Castellaneta) Civitarese Antonio (Canosa Sannita) D’Angelo Sabrina (Chieti) Daidone Concetta (Pineto) D'Emilio Rita (Pescara) Ferilli Rosalba (Civitavecchia) Freddo Fernanda (Roma) Gagliardi Graziella (Tagliacozzo) Maria Petrova (Torino) Giuliani Cesare (Vasto) Lisandrini Pietro (Vasto) Lolletti Nadia (Sulmona) Marega Ambra (Monfalcone) Mariano Mario (San Salvo) Massari Valeria (Casamassima) Mazziale C. Antonio (Campobasso) Muzii Giuseppe (Vasto) Piccirilli Lucia (Vasto) Spataro Nello (Locri) Valeria Verlengia (Chieti).

Per la Scultura: Alunni Laura (Perugia) Di Lello Ada (Vasto) Melle Miriam (Vasto)