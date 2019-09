'Premio Vasto' a Palazzo d'Avalos, gli studenti i grandi protagonisti

Gli studenti sono sicuramente i grandi protagonisti del Premio Vasto d’Arte Contemporanea, in corso di svolgimento nelle sale dei Musei Civici di Palazzo d’Avalos, che visitano la mostra con grande curiosità e interesse.

Il Comitato organizzatore del Premio Vasto, come di consueto, nel periodo autunnale propone percorsi didattici dedicati all’incontro tra le giovani generazioni e l’arte contemporanea per scoprire assieme la bellezza e l’espressività della pittura e non solo.

L’iniziativa, affidata al Laboratorio ArtiBus di Vasto, è indirizzata agli studenti di ogni ordine e grado di scuola.

Il Premio Vasto d’Arte Contemporanea, giunto alla 52esima edizione, quest’anno è curato da Lorenzo Canova e si intitola “Superpop 20/21”, presentando al pubblico la vitalità delle ricerche degli artisti italiani legati al contesto della Pop Art, prendendo le mosse dal capolavoro “Archeologia” di Emilio Tadini del 1973, conservato nella Collezione Premio Vasto.

La mostra quest’anno è dedicata al ricordo di Roberto Bontempo, “papà” del Premio Vasto, scomparso un anno fa.

Le visite per gli studenti possono essere effettuate presso Palazzo d’Avalos al mattino fino al 5 ottobre (giorni di chiusura: lunedì 30 settembre e venerdì 4 ottobre). E' consigliata la prenotazione al numero telefonico 339.4287017.

La chiusura della mostra è prevista domenica 6 ottobre.