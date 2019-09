La Bagnante e i suoi 40 anni, l'intensa attività artistica dello scultore Aldo D'Adamo

La ricorrenza dei 40 anni della Bagnante di Vasto Marina vogliamo ricordarla proponendo in tre domeniche lo speciale realizzato dal Blog NoiVastesi diretto da Nicola D'Adamo ed a cura di Lino Spadaccini che ha approfondito diversi aspetti della nascita del Monumento con la pubblicazione di materiale e foto originali e di notevole impatto.

Oggi la seconda puntata.

"La Bagnante 1979-2019": l'intensa attività artistica dello scultore Aldo D'Adamo.

Per meglio comprendere il valore del Monumento alla Bagnante di Vasto (1979), è utile presentare anche il suo autore, l'artista Aldo D'Adamo, che vanta un ricco curriculum nel campo della scultura. Con l'ausilio delle notizie sul sito http://www.aldodadamo.it e di altre fonti abbiamo cercato di ricostruire le numerose tappe della sua intensa attività artistica .

Aldo D'Adamo nasce a Ortona nel 1928. Sin da giovane iniziò a scolpire nello studio dello scultore Massari, per poi trasferirsi nel 1950, a Torino, dove gli viene conferito il primo incarico per il Salone dell'Automobile di Torino. Due anni dopo si trasferisce a Roma, dove apre uno studio in piazza Barberini.

Continua su NoiVastesi (clicca qui)