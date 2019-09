“Pop ArTour”. Le famiglie al Premio Vasto

Giornate Europee del Patrimonio sabato 21 e domenica 22 settembre ai Musei Civici di Palazzo d’Avalos, alla scoperta del Premio Vasto… in famiglia.

Le Giornate Europee del Patrimonio sono un appuntamento fisso promosso dal Ministero per i Beni e le Attività culturali per sottolineare la centralità del patrimonio culturale e del suo valore storico, artistico e identitario. L’edizione 2019, in programma per il 21 ed il 22 settembre, offre un ricco calendario di eventi a cura dei numerosissimi luoghi della cultura aderenti alla manifestazione.

A Vasto l’appuntamento è presso i Musei Civici di Palazzo d’Avalos, per offrire un approfondimento del 52° Premio Vasto - in programma fino al prossimo 6 ottobre - in chiave didattico-artistica e familiare.

In entrambe le date (il 21 alle ore 18, il 22 alle ore 11) sono previsti laboratori per famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni, incentrati sulla visita della mostra “SuperPop 20/21” e sull’interazione con alcune opere significative incontrate lungo il percorso espositivo. L’iniziativa, denominata “PopArTour”, è a cura del Comitato Premio Vasto, del Laboratorio ArtiBus e dei Musei Civici di Palazzo d’Avalos.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria ai numeri 334.3407240 o 339.4287017.

L’ingresso alla mostra è gratuito e, per l’occasione, nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 settembre, sarà possibile visitare anche le altre collezioni museali aperte al pubblico alla tariffa promozionale di 1€

Musei Civici di Palazzo d’Avalos, piazza Lucio Valerio Pudente, Vasto (CH)

Orari di apertura: 10.00 – 13.00, 17 – 21.