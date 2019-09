“Imagines”. Personale di Michela Di Fabio

Michela Di Fabio, nella sua prima personale di pittura, con le sue “Imagines” ci mostra quanto preziosamente un essere umano sia capace di sedimentare, ad arte, tracce immaginifiche e socialmente pervasive su un supporto materico utilizzato per dare epifania di sé e per comunicare ad altri.“Queste immagini di Michela si presentano uguali impronte, indici o icone che rimandano ad un approfondimento in cui il tempo vissuto è sospesa tra realtà e dimensione metaforica”, leggiamo, a firma del Prof. Italo Besca, sul pieghevole informativo per i visitatori.

Raramente in provincia, com’è in questo caso, capita di poter tornare a pensare che, pur nell’epoca della riproducibilità delle ‘figure’ sempre più ampia e tecnologicamente straordinaria, è pur sempre la mano artefice dell’essere umano che è in grado, con segni, con grumi materici e stesure cromatiche, di lasciare efficace traccia, e con essa memoria, di ciò che nel popolato mondo e universo accade.

I quadri della giovane artista, nativa di Termoli e oggi residente a Vasto, dove ha frequentato l’Istituto Statale d’Arte, appaiono a prima vista incupiti nelle tinte da un marcato segno di scrittura. Segni – com’è stato annotato dal Besca – metaforici, in altre parole capaci di esprimere o di suscitare altro, anche se graficamente (volutamente) semplici e sommari, privi di ricercatezza formale, di collaudata tecnica mimetico-illustrativa. Le sue ‘figurazioni’, cui non mancano campiture e riflessi di pura cromaticità e di dorata luminescenza, costituiscono tutto un mondo da esplorare, un racconto non verbale sintatticamente complesso, da leggere in un percorso narrativo singolare, ma non a sé stante.

Ciascun quadro-racconto di Michela Di Fabio costituisce un capitolo o una pagina di un complessivo ‘romanzo’ della vita, privo del fatidico e rituale, ma forzosamente conclusivo “the end” filmico; ad una guardatura ravvicinata si mostra articolato in una molteplicità di sovra stesure grafiche e coloristiche, volte a proporre ed esporre, in flusso continuo ma interdipendente, altre immagini, e con esse ulteriori, minimali ma non trascurabili significazioni. In tale e per tale singolare fruizione eidetica dell’opera, il ‘quadro’ non solo si chiarifica e s’illumina di per sé, si rivela nelle sue stratificazioni d’opera, letteralmente si mostra, allo sguardo euristico di un visitatore attento e non frettoloso, in un dispiegarsi percettivo parallelo a quello che l’artista ha compiuto nella sua volontà di ‘tracciare’ una transeunte quanto catartica idea e visione di una realtà solo apparentemente fenomenica, su di sé e collettivamente sperimentata.

Per una personale visita all’esposizione il termine ultimo è venerdì 6 settembre.