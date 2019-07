Acquerelli in onore di Santa Rita da Cascia, il dono alla parrocchia di Stella Maris

La parrocchia di Santa Maria Stella Maris di Vasto Marina ringrazia la pittrice torinese Lucia Mariella Genovese che, per sentirsi partecipe dell'iniziativa organizzata in onore di Santa Rita da Cascia (con la presenza di una Reliquia della Santa in questi giorni), ha fatto dono di un ciclo di acquerelli 12x18, realizzati su carta Artes Touchon, pezzi unici certificati, raffiguranti una rosa simbolo della Santa.

La pittrice ha messo a disposizione il proprio talento al fine di sostenere i bisogni della parrocchia.

Chi desidera averna una, può prendere contatti direttamente in chiesa.