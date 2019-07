In piazza Barbacani l'"Estemporina di pittura" per i più piccoli

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Dall'incontro tra l'artista Femo (Felice Molino) e la Valigia delle storie di Emanuela Petroro, nasce Estemporina, un'estemporanea di pittura che Femo ha già realizzato a Medicina di Bologna.

Il tema scelto è" Come vedi la tua città". I bambini da 5 a 10 anni potranno affidare a un foglio di carta, a matite colorate, pennelli e altro ciò che i loro occhi e il loro cuore vedono della città in cui vivono.

La manifestazione si svolgerà in piazza Barbacani dalle 19 in poi, mercoledì 24 luglio, seccondo una tradizione per cui alla lettura di storie la Valigia delle storie ha sempre fatto seguire un laboratorio artistico.