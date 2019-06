Alla Sala Mattioli la mostra di pittura al femminile 'Lucia Borghi'

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il 5 giugno si è svolta l'inaugurazione della mostra tutta al femminile delle socie dell'associazione "Don Antonio di Francescomarino" San Paolo Vasto, intitolata alla pittrice vastese Lucia Borghi, in occasione del trentennale della sua morte.

Il segretario Basso Ritucci e il presidente Antonio Lanfranco hanno sottolineato l'importanza di questa mostra, unica nel suo genere, in quanto 16 artiste vastesi hanno raccontato la città attraverso i loro quadri appositamente realizzati con diverse tecniche.

Sono intervenuti il vice sindaco ed assessore alla Cultura Giuseppe Forte, l'assessore ai Servizi sociali Lina Marchesani e l'assessore al Patrimonio Luigi Marcello.

Si ringraziano inoltre per il loro intervento Luigi e Giulio Ciccarone, Daniela Di Salvo e la pittrice e madrina della mostra Alessandra Minerva per il taglio del nastro e Don Giovanni Pellicciotti, amico della Borghi, per la benedizione dell'evento.

Ad allietare la manifestazione è stata l'attrice vastese Simona Cieri con alcuni brani della poetessa Lucia Desiati, nonché responsabile della mostra. La serata si è conclusa con musica e brindisi finale.

La mostra resterà aperta fino al 9 giugno.