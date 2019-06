Scuola Civica Musicale 'Ritucci Chinni', altri successi dei giovani allievi

Brillanti riconoscimenti per gli allievi della Scuola Civica Musicale 'Ritucci Chinni' di Vasto.

COMUNICATO 1 - Continuano i successi per gli allievi della Scuola Civica Musicale di Vasto. Si è appena concluso il Concorso "Ortona città d'arte" (31 maggio - 2 giugno 20019). Tra i giovani pianisti premiati, Simone Bufano, 10 anni appena ma già interprete di autori importanti come Chopin e Shumann. La sua esecuzione gli è valso il primo premio con la votazione di 99/100.

Importante primo premio anche per Luigi Bautto con votazione di 96/100. A soli 8 anni si è distinto al concorso nazionale "Falcone e Borsellino" di Pietramelara (28 - 30 maggio 2019) eseguendo brani di Brahms e Tchaikovsky. Entrambi i giovani musicisti sono seguiti dal maestro Enrica Russo, docente della scuola civica musicale di Vasto.

COMUNICATO 2 - Al Concorso nazionale “Ortona Città d’arte” svolto a Ortona dal 31 Maggio al 2 Giugno ancora tante lusinghiere affermazioni per gli allievi della Scuola Civica Musicale di Vasto: nella sezione 5 categoria A1, Debora Castellano - Primo premio 98/100 punti – con il brano 'I dreamed a dream' dal musical Les Miserables (I miserabili) autore C. M. Schönberg; Claudia Ciccotosto - Primo Premio 95/100 – con il brano 'Evergreen' di Barbra Streisand. Allieve della classe di canto del M° Alessandra Santovito e del M° accompagnatore Pino Borromeo. Nella classe di chitarra del M° Davide Di Ienno ancora premi per Carlo Ciccarelli e Giuseppe Basilico che si sono aggiudicati rispettivamente il primo premio con 95/100 e il secondo premio con 92/100 eseguendo opere di illustri compositori come J.S. Bach, H. Villa-Lobos, M. Giuliani e F. Sor.

Ai talentuosi allievi, le felicitazioni della Presidente del CdA prof.ssa Annamaria Di Paolo e del direttore artistico della Scuola Civica M° Raffaele Bellafronte a testimonianza del grande impegno che i ragazzi hanno profuso per l’accrescimento delle loro abilità musicali e del prezioso lavoro dei docenti della Scuola svolto sempre con cura, professionalità e dedizione.